Polyphony, Gran Turismo e Sony AI: in arrivo un progetto 'rivoluzionario', ecco il teaser

A meno di un mese dall'attesissima partenza dei bolidi digitali di Gran Turismo 7, la nota personalità social Nibel segnala la comparsa sul canale YouTube di Sony di un 'video non in elenco' che precede la presentazione di un "progetto rivoluzionario" realizzato in collaborazione con Polyphony Digital.

Il teaser in questione, "Sony AI x Polyphony Digital Race Together", preannuncia l'arrivo per il 9 febbraio di un evento mediatico che farà da sfondo alla presentazione, appunto, di un importante progetto portato avanti dalla divisione AI di Sony e la sussidiaria dei PlayStation Studios capitanata da Kazunori Yamauchi.

Nel video non vengono forniti ulteriori dettagli su questa collaborazione, ma le tempistiche e le modalità scelte da Sony per presentarla al grande pubblico non possono che indurci a guardare a Gran Turismo 7 e ad una funzionalità inedita che renderà più "intelligente" la prossima iterazione del Real Driving Simulator.

Cosa bolle in pentola? Chi ci segue con assiduità saprà già che nell'aprile dello scorso anno Sony ha brevettato un'IA che gioca al posto vostro: il patent depositato dal colosso tecnologico giapponese descrive un'intelligenza artificiale in grado di apprendere dalle routine comportamentali dei giocatori e di emularne le gesta per replicarle in maniera del tutto autonoma. In un contesto ludico come quello di Gran Turismo 7, l'ipotetica introduzione di una IA potrebbe donare a ciascun giocatore un proprio alter-ego digitale estremamente evoluto, in maniera non troppo dissimile da quanto avviene in ambito Xbox con i Drivatar di Forza Motorsport e Forza Horizon.