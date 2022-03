Gran Turismo 7: Sony si congratula per il trofeo Platino... ma c'è una stranezza

La redazione di PlayStation LifeStyle segnala una anomalia legata a Gran Turismo 7, uno dei redattori ha infatti ricevuto una email per congratularsi per lo sblocco del trofeo di Platino. La particolarità? Il redattore in questione non ha mai giocato con il gioco di Polyphony Digital.

Secondo la email ricevuta da Sony, il redattore avrebbe giocato poco più di due ore per ottenere il trofeo Platino, un dato a dire il vero non troppo in linea con le statistiche, in seguito è arrivata una seconda email che parlava di circa 18 ore di gioco... tuttavia, l'utente in questione come detto non possiede Gran Turismo 7 e non ha mai legato il suo account in alcun modo al gioco.

Temendo una possibile frode o una violazione del profilo, la redazione ha iniziato a indagare scoprendo come in realtà si tratti di una situazione già verificata in altre occasioni e che non riguarda in alcun modo attacchi hacker o violazioni del profilo. Semplicemente, un banale errore da parte di Sony.

Gran Turismo 7 è vittima di review bombing dopo essere rimasto offline per 30 ore ed essere tornato online con una profonda modifica al sistema di microtransazioni, che rende più difficile acquistare nuove auto senza acquisti in-game.