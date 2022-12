Gran Turismo 7 sorpassa Elden Ring e GoW Ragnarok: in Giappone è il più venduto su PS5

Nel corso di quest'anno abbiamo assistito al lancio di due titoli attesissimo come Elden Ring e God of War Ragnarok, due produzioni che hanno conquistato l'attenzione di tutti gli appassionati videoludici ed hanno talvolta messo in ombra altri grandi nomi pubblicati negli ultimi 12 mesi.

Eppure, in Giappone né l'action-GDR open world di FromSoftware né la chiusura dell'epopea norrena di Kratos ed Atreus hanno primeggiato, almeno per quanto concerne i numeri di vendita dei giochi PlayStation 5 in formato retail. A conquistare il primo posto di questa classifica è stato infatti Gran Turismo 7, il più recente episodio della storica serie targata Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital. Pensate, inoltre, che God of War Ragnarok si è dovuto accontentare dell'ottavo posto nella top 10 giapponese, superato abbondantemente da titoli come Horizon Forbidden West e Resident Evil Village. Di seguito vi riportiamo la top 10 PlayStation 5 in Giappone:

Gran Turismo 7 – 198,369

Elden Ring – 127,664

Horizon Forbidden West – 116,777

Resident Evil Village – 74,644

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 66,238

Tales of Arise – 65,292

Demon’s Souls – 58,661

God of War Ragnarok – 45,159

Lost Judgment – 42,743

Dragon Quest X Offline – 34,616

Tra gli altri dati condivisi (basati sui numeri settimanali diffusi da Famitsu), scopriamo che Battlefield 2042 ha avuto la meglio su Call of Duty Modern Warfare 2, un'anomalia tutta giapponese considerando quando lo sparatutto bellico di Activision abbia spopolato infrangendo i precedenti record della serie di appartenenza.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la Ferrari Vision GT è arrivata in Gran Turismo 7 dopo l'ultimo update del racing game di Sony.