Gran Turismo 7 spacca a 120 Hz su PS5: un approccio unico, per Digital Foundry

Gli esperti della redazione di Digital Foundry non hanno resistito al fascino ad alta frequenza del VRR e delle modalità a 120 Hz introdotte in Gran Turismo 7 per PS5 con il recente Aggiornamento 1.31 e hanno tirato fuori dal cassetto la loro lente d'ingrandimento virtuale per analizzarle in ogni minimo dettaglio.

Il titolo dell'analisi operata da Oliver Mackenzie riassume perfettamente le sensazioni scaturite durante la prova: "Le quattro nuove modalità a 120Hz rappresentano un punto di svolta", offrendo un considerevole boost alla responsività durante il gameplay.

Gli utenti che giocano a Gran Turismo 7 su PlayStation 5 e sono dotati di televisori compatibili possono optare per quattro differenti modalità a 120 Hz:

Modalità Frame-Rate + 120Hz a 1260p Modalità Risoluzione + 120Hz a 1440p Modalità Frame-Rate + 120Hz VRR a 1440p Modalità Risoluzione + 120Hz VRR a 2160p

N.B. Il Variable Refresh Rate va attivato nelle impostazioni di sistema di PS5

È bene precisare che il supporto ai 120 Hz non si traduce automaticamente in un framerate perennemente ancorato a 120 fps. La Modalità Frame-Rate a 120 Hz senza VRR genera 120 fps in ogni singolo momento delle gare, anche con venti automobili a darsi battaglia, ma cala a 80 fps nei replay. La Modalità Risoluzione a 120 Hz senza VRR offre risultati comparabili, ma cede con la pioggia e con parecchie vetture in pista, arrivando fino ad un minimo di 50fps nei replay. Entrambe le modalità, purtroppo, fanno a meno del ray tracing e, soprattutto, dell'anti-aliasing, quest'ultima una mancanza particolarmente visibile nella Modalità Frame-Rate senza VRR, che gira ad una risoluzione di "soli" 1260p.

Abilitando il VRR nelle impostazioni di sistema di PS5 si ottiene un buon miglioramento della qualità dell'immagine grazie all'incremento della risoluzione. In questo aspetto Gran Turismo 7 è un gioco speciale, dal momento che, fa notare Digital Foundry, altri titoli non offrono sensibili miglioramenti visivi con l'attivazione del VRR. Il sistema funziona molto bene, dal momento che nella Modalità Frame-Rate a 120 fps con VRR si ottengono performance molto simili alla controparte senza VRR, ma con un netto aumento della conta dei pixel. Le cose si fanno ancor più interessanti nella Modalità Risoluzione a 120 Hz con VRR, dove si arriva addirittura al 4K! Numeri alla mano, il framerate oscilla tra i 70 e i 100 fps (scendendo a 50fps nei replay), ma le fluttuazioni sono mascherate dal VRR e si può beneficiare di un tangibile aumento della responsività dei controlli rispetto alla classica modalità a 60fps. L'unico contro è rappresentato dalla mancanze del ray-tracing, che rende i replay meno belli da vedere.

Digital Foundry ha lodato l'approccio di Polyphony Digital, che ha approfittato del VRR, una tecnica che "appiana" le oscillazioni del framerate, per migliorare la qualità visiva del suo gioco. Purtroppo nulla di quanto descritto viene reso perfettamente chiaro all'utente finale, per fortuna c'ha pensato la video analisi di Digital Foundry a farlo al posto di Polyphony. Godetevela in apertura di notizia.