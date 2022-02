Gran Turismo 7 in strada con troppa velocità: copie PS4 e PS5 in anticipo di una settimana

In attesa della pubblicazione delle recensioni di Gran Turismo 7, sembra che il nuovo racing game di casa Sony abbia inserito la marcia con troppo anticipo.

Ad una settimana circa di distanza dalla pubblicazione ufficiale del gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5, sembra infatti che molte copie del titolo stiano già raggiungendo il pubblico. In particolare, la divisione statunitense di Amazon avrebbe già iniziato le spedizioni di Gran Turismo 7, con l'esclusiva Sony che avrebbe già raggiunto le case di parecchi appassionati.

A confermarlo, sono in particolare le dirette testimonianze dei videogiocatori nordamericani, che stanno colmando i social network di scatti fotografici e conferme della ricezione anticipata di una copia fisica del gioco di Polyphony Digital. Oltre a coloro che hanno già ricevuto Gran Turismo 7, non mancano inoltre anche conferme di utenti che si sono già visti comunicata la spedizione, e che dunque saranno raggiunti dai corrieri nel corso dei prossimi giorni.



E mentre prendono vita nuovi spot TV di Gran Turismo 7, sono dunque numerosi gli aspiranti piloti con il piede già premuto sull'acceleratore virtuale di PlayStation 4 e PlayStation 5. A onor di cronaca, ricordiamo che il Day One ufficiale del titolo resta ad ogni modo fissato per il prossimo 4 marzo 2022.