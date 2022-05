Gran Turismo 7, supercar più care con l'update 1.15: scoppia la polemica

Con l'aggiornamento che ha portato Gran Turismo 7 alla versione 1.15, gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno deciso di aumentare il prezzo d'acquisto di diverse supercar e delle relative componenti, scatenando la reazione dei fan che, sui social, protestano per le modifiche apportate all'esclusiva PS4 e PS5.

I curatori del forum di GTPlanet sottolineano che il rincaro in questione dovrebbe riferirsi all'accordo sui prezzi dinamici delle auto leggendarie di GT7 sancito da Polyphony Digital con Hagerty: l'agenzia specializzata in assicurazioni e valutazioni di auto classiche aiuterà il team diretto da Kazunori Yamauchi a stabilire il prezzo delle supercar di Gran Turismo 7 attraverso il valore di mercato ufficiale delle vere auto.

In ragione di questo accordo, e delle ultime oscillazioni del mercato delle supercar, molti dei bolidi digitali associati al catalogo Hagerty di Gran Turismo 7 hanno subito un rincaro che ne riflette la quotazione ufficiale. Basta scorrere il lungo elenco stilato da GTPlanet per accorgersi del sovrapprezzo applicato da Polyphony Digital seguendo le indicazioni offerte da Hagerty, con rincari che oscillano mediamente tra i 100.000 e 500.000 crediti ma che, in alcuni casi, superano anche il milione di crediti ingame guadagnati dai giocatori di GT7. Il prezzo di listino della Ferrari F40, ad esempio, passa dai 1.350.000 crediti della versione pre-Update 1.15 agli attuali 2.600.000 crediti. E che dire allora della doccia gelata ricevuta da chi stava risparmiando CR per inserire nel proprio garage una fiammante Mercedes 300 SL (W194) una volta scoperto il rincaro di ben 2 milioni di crediti?

Non c'è da sorprendersi, quindi, se in tanti si stanno affacciando sui social e sui forum videoludici più frequentati per manifestare tutta la propria contrarietà a questi sovrapprezzi virtuali basati sulle quotazioni reali del listino Hagerty.