Gran Turismo 7 supporta il Ray-Tracing su PS5?

Gran Turismo 7 è sempre più vicino alla sua uscita su PlayStation 5 e PS4 fissata per il 4 marzo 2022, e per l'occasione Sony e Polyphony Digital stanno rivelando sempre più dettagli sui contenuti e le modalità di gioco presenti all'interno dell'opera. Tra i dettagli resi pubblici, anche quelli relativi alla presenza del Ray Tracing. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Nonostante le prime dichiarazioni in merito, che lo volevano impiegato esclusivamente durante i replay, nella modalità Scapes e all’interno del Garage, Kazunori Yamauchi ha confermato che il Ray Tracing sarà attivo anche nel corso del gameplay. Oltre infatti alla modalità performance, studiata per garantire un’esperienza di gioco fluida e a 60fps, la versione PS5 di Gran Turismo 7 offrirà anche l’alternativa di un frame-rate dimezzato con Ray Tracing in funzione. Per concludere, possiamo quindi affermare che il lavoro di ottimizzazione messo in atto da Polyphony Digital si è dimostrato ancor più fruttuoso del previsto.

