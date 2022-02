Gran Turismo 7 supporterà il Ray-Tracing anche in gioco e non solo nei replay?

Il sito russo GameOver ha pubblicato le proprie impressioni su Gran Turismo 7, salvo poi rimuovere l'articolo, evidentemente andato online prima del tempo per errore. Il contenuto è stato rimosso ma è ancora disponibile tramite WayBack Machine e proprio grazie a questo tool è possibile leggerne il contenuto.

Secondo quanto riportato nell'anteprima, Gran Turismo 7 avrebbe due modalità grafiche, una che mette in primo piano il framerate con target 60fps mentre la seconda darà risalto alla grafica, con supporto Ray-Tracing per l'illuminazione, le ombre ed i riflessi sulla carrozzeria. Un particolare interessate perchè Gran Turismo 7 supporterà il Ray-Tracing solamente nei replay, in modalità foto e nel garage, stando a quanto dichiarato in precedenza da Kazunori Yamauchi nel corso di una intervista con Eurogamer.net dello scorso autunno.

Non si è mai parlato del supporto Ray-Tracing in-game ma l'articolo di GameOver sembra riportare proprio questo, al momento la situazione non è chiara, la traduzione potrebbe essere errata o magari il pezzo è stato messo offline proprio perché riporta una indicazione non corretta. Ne sapremo di più questa sera, Gran Turismo 7 è il protagonista dello State of Play di febbraio, noi saremo online su Twitch dalle 21:00 per il pre-show, aspettando l'evento vero e proprio in programma alle 23:00, ovviamente commentato in diretta.