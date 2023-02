Gran Turismo 7, niente supporto per i controller PlayStation VR2: Yamauchi spiega perché

Dopo essersi lasciato sfuggire le prime indiscrezioni sullo sviluppo di Gran Turismo 8, Kazunori Yamauchi ha colto l'occasione offertagli dall'intervista a GameWatch per svelare un dettaglio non secondario della versione PlayStation VR2 di Gran Turismo 7, ovvero il mancato supporto ai controller Sense.

Interpellato a tal proposito dai giornalisti del portale giapponese, il massimo esponente di Polyphony Digital ha riferito che "non c'era bisogno di rendere compatibile Gran Turismo 7 con i controller Sense di PS VR2. Fondamentalmente, quando si gioca a GT7 ci si siede per utilizzare volante, freno e acceleratore per controllare auto, tutte funzionalità sufficientemente supportate dal controller DualSense di PS5".

Come sottolinea lo stesso Yamauchi, inoltre, molti appassionati preferiscono giocare Gran Turismo 7 con un volante compatibile (e relativa pedaliera), di conseguenza il supporto ai controller Sense per questa tipologia di utenti sarebbe stata un'aggiunta superflua: "Molti usano un volante e, per loro, l'utilizzo del volante insieme a PlayStation VR2 offrirà la stessa esperienza garantita dalla guida di un'auto vera e propria. Si ottiene davvero la medesima esperienza, quindi ci siamo concentrati sul gameplay da offrire su PlayStation VR2 a chi utilizza il controller DualSense e a chi preferisce servirsi di un volante".

A chi ci segue, ricordiamo che l'aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7 per PS VR2 su PlayStation 5 farà parte della riccha lineup di lancio di PlayStation VR2.