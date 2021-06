Gran Turismo 7 su PS4 e PS5: lo sviluppo crossgen è stato deciso di recente, stando a VGC

Mentre in rete prosegue il dibattito della community per l'annuncio di God of War 2 e Gran Turismo 7 in uscita anche su PS4, i giornalisti di VGC hanno condiviso le indiscrezioni raccolte da informatore anonimo sullo sviluppo crossgen del kolossal racing di Polyphony Digital.

In base a quanto suggerito dalla "gola profonda" (rigorosamente anonima) citata dalla redazione di VideoGamesChronicle, solo di recente Sony avrebbe deciso di virare verso lo sviluppo crossgen del prossimo, attesissimo capitolo di Gran Turismo.

Nel suo editoriale dedicato alle ultime novità snocciolate dal boss dei PlayStation Studios Hermen Hulst, il giornalista di VGC Andy Robinson spiega infatti che "Gran Turismo 7 è stato presentato come un'esclusiva PS5 a dicembre, la decisione di sviluppare una versione PS4 è stata presa solo di recente e, ad essere onesti, posso capire perchè Sony abbia compiuto questa scelta. Per Horizon Forbidden West e il prossimo God of War, invece, la questione è diversa: mi è stato riferito che sin dalle fasi iniziali dello sviluppo di questi giochi era prevista la realizzazione crossgen di una versione PS4, anche se Sony ha preferito non fornire indicazioni sulle versioni last-gen all'annuncio dei due titoli".

In attesa di ricevere un chiarimento da parte di Sony e dei diretti interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo speciale su gameplay e mondo di gioco di Horizon Forbidden West.