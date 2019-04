Gran Turismo 7 sarà uno dei giochi di lancio di PS5?

Fanatici dei racing game, preparatevi ad accendere i motori: stando ad un report di uno sviluppatore europeo rimasto anonimo, sembra che Gran Turismo 7 sia già in sviluppo, e potrebbe essere addirittura uno dei titoli di lancio di PlayStation 5.

L'ultima incarnazione del gioco di Polyphony Digital, targato Kazunori Yamauchi, è datata 2017 con Gran Turismo Sport, che non è stato accolto con enorme entusiasmo da parte della critica, né dei suoi fan, essendo un titolo che strizza soprattutto l'occhio all'online, con poca carne al fuoco per quanto riguarda la storica modalità carriera in single player del gioco. L'ultimo gioco della serie con la sua numerazione ufficiale è Gran Turismo 6, che risale all'ormai lontano 2013.

Si tratta però di uno dei marchi storici di PlayStation ed uno dei più apprezzati, per cui non ci sarebbe da sorprendersi se davvero fosse tra i videogame presenti al lancio della nuova console Sony, visto che oltre ad essere garanzia di vendite soprattutto con un ritorno della modalità carriera in Gran Turismo 7 come più siamo abituati ad intenderla, i racing game sono un'ottima occasione per mostrare la potenza grafica di PS5.

La notizia va però presa comunque con le proverbiali pinze, visto che ad oggi nessun titolo della saga è mai stato utilizzato come tittolo di lancio per una nuova console. Si tratta senz'altro di un rumor suggestivo, che farà piacere ai fan della saga e del motorsport in generale. Voi che ne pensate? Vedremo davvero Gran Turismo 7 all'alba della nuova PlayStation?