Gran Turismo 7 torna online dopo 30 ore: Yamauchi si scusa e parla di microtransazioni

Dopo 30 ore di inattività dei server di Gran Turismo 7, il kolossal racing di Polyphony Digital torna finalmente online con la Patch 1.08 disponibile su PS4 e PlayStation 5. Per l'occasione, Kazunori Yamauchi interviene per spiegare cosa è accaduto e porgere le sue scuse ai giocatori.

Con un post condiviso (per poi scomparire pochi minuti dopo) sul sito ufficiale di Gran Turismo, l'ideatore del Real Driving Simulator spiega che "immediatamente prima del lancio dell'update 1.07 abbiamo scoperto un problema che comportava il mancato avvio del gioco su PS4 e PS5. Si è trattato di un problema molto raro che non era emerso in nessuno dei test condotti prima della sua pubblicazione, ma per dare priorità alla sicurezza dei dati di salvataggio degli utenti abbiamo deciso di interrompere la distribuzione dell'aggiornamento 1.07 e provvedere subito all'update correttivo 1.08".

Dopo aver spiegato l'accaduto, Yamauchi ha risposto alle polemiche per gli elevati prezzi delle microtransazioni di Gran Turismo 7 e sottolineato come "vorrei che gli utenti di GT7 si godano un'esperienza che dà accesso a molte auto e gare, anche senza microtransazioni. Allo stesso tempo, il prezzo delle auto è un elemento importante che ne trasmette il valore e ne quantifica la rarità, perciò penso che sia importante che il loro prezzo digitale sia collegato ai prezzi del mondo reale. Voglio rendere GT7 un gioco in cui puoi divertirti con una varietà di auto in molti modi diversi e, se possibile, vorrei cercare di evitare le situazioni in cui i giocatori devono ripetere in maniera meccanica determinate tipologie di attività ed eventi più e più volte".

In chiusura d'intervento, il boss di Polyphony Digital si dice addolorato nel sapere di non poter condividere nel dettaglio gli interventi che sta compiendo il suo team per migliorare il sistema di microtransazioni di Gran Turismo 7 e, quindi, rivolge un appello ai fan: "Apprezzeremmo davvero se tutti potessero vegliare sulla crescita di Gran Turismo 7 osservandolo da un punta di vista più ampio e con una prospettiva di lungo termine".