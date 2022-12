Gran Turismo 7: il nuovo trailer svela l'Alfa Romeo Giulia GTA e altre 4 auto gratis

Dopo qualche giorno dall'annuncio del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, il team di sviluppo del popolare racing game ha pubblicato tutti i segreti dell'update gratuito sul blog ufficiale PlayStation, svelando i nomi delle auto in arrivo.

Con l'aggiornamento alla versione 1.27 del racing game, infatti, sarà possibile mettere le mani sulle seguenti automobili:

Ferrari Vision Gran Turismo - Un prototipo monoposto che spinge al limite la categoria delle hypercar

Alfa Romeo Giulia GTAm ’20 - Questo modello, apice della gamma Giulia, celebra i 110 anni di Alfa Romeo

Bugatti Chiron ’16 - L’erede della potentissima Veyron

Chevrolet Corvette C8 Stingray ’20 - La Corvette a motore centrale di nuova generazione

Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) ’95 - L’auto da rally rimasta nel cuore di molti appassionati, nonostante un’attività molto breve

Non tutte le auto elencate sopra saranno a disposizione dei giocatori con la pubblicazione dell'aggiornamento, visto che la Ferrari entrerà in una fase di accesso anticipato. Fino al 23 dicembre, potranno ricevere l'auto solo gli spettatori di GT7 che hanno partecipato alla campagna a tempo limitato del gioco, rispondendo correttamente alla quarta domanda. Tutti gli altri, invece, troveranno la Ferrari Vision Gran Turismo nella sezione Ferrari di Brand Central al termine dell'early access. In aggiunta, l'update introdurrà anche la Norvegia fra i paesi che possono fare da sfondo nella modalità fotografica intitolata Scapes.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'aggiornamento gratuito sarà disponibile a partire da domani, giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 7:00 del mattino.

