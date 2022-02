Gran Turismo 7: trapela la lista dei trofei sbloccabili su PS4 e PS5

A causa della rottura del day one, Gran Turismo 7 è già in vendita in alcuni paesi e proprio grazie a questo debutto anticipato trapela anche la lista dei trofei per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Se siete interessati potete consultare l'elenco dei trofei di Gran Turismo 7 su GTPlanet, chiaramente vi invitiamo a non leggere l'elenco se non volete anticipazioni, vero che in un gioco di corse i rischi spoiler sono minimi ma in ogni caso la lista include anticipazioni su modalità, gare e auto.

La recensione di Gran Turismo 7 arriva il 2 marzo, allo scadere dell'embargo fissato dal publisher (ore 12:01 italiane) saremo in grado di darvi le nostre impressioni sul nuovo racing game di Kazunori Yamauchi. GT7 occuperà due Blu-Ray su PlayStation 4 e un solo disco su PlayStation 5, se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Gran Turismo 7 pubblicata in contemporanea con la presentazione delle ultime novità allo State of Play di inizio febbraio.

Gran Turismo 7 pesa 96 GB su PS5, un vero peso massimo che costringerà probabilmente molti giocatori a liberare spazio su SSD, su PlayStation 4 il gioco pesa 112 GB, dimensione che include anche il peso dell'aggiornamento del day one.