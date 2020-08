Gran Turismo 7 PS5: i trigger adattivi del Dualsense riprodurranno le sensazioni dell'ABS

Dopo la presentazione del primo spot TV di PS5, Sony ha dato voce ai suoi sviluppatori che hanno colto la palla al balzo per descrivere le modalità con cui stanno implementando le funzionalità del DualSense nei propri giochi.

Tra i tanti è intervenuto anche Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, spiegando che in Gran Turismo 7 verranno sfruttate appieno le peculiarità dei trigger adattivi: "Credo che la maniera più efficace di utilizzare i trigger adattivi in Gran Turismo 7 sia quella di riprodurre il funzionamento del sistema anti bloccaggio dei freni (ABS) durante la frenata. Un tipico sistema ABS rilascia la pressione del freno in maniera intermittente mentre il pilota schiaccia il pedale. Il trigger adattivo è perfetto per ricreare questa sensazione del pedale, e permetterà ai giocatori di riconoscere chiaramente il rapporto tra la forza frenante e il grip delle ruote".

Applicato in questo modo, in funzionamento dei trigger adattivi è in grado di influenzare direttamente il gameplay permettendo ai giocatori di "sentire" l'automobile in maniera ancora più efficace rispetto al passato. Gran Turismo 7 uscirà in esclusiva PS5, ma è ancora privo di una data di lancio.