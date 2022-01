Gran Turismo 7, è ufficiale: ci sarà anche il 'Roval' di Daytona International Speedway

Dopo aver mostrato gli scatti 4K di Gran Turismo 7 e High Speed Ring, i curatori del profilo social ufficiale di PlayStation confermano il ritorno del Daytona International Speedway con un'immagine che svela l'adozione del nuovo layout "Roval".

L'iconico circuito di Daytona Beach andrà quindi a ritagliarsi un posto nella già ampia lista di tracciati e auto di Gran Turismo 7, ma con un'importante novità rispetto alla controparte digitale su cui hanno sfrecciato i bolidi di GT6.

Come mostrato dal team PlayStation nel tweet che celebra il ritorno dell'International Speedway di Daytona nella serie racing di Polyphony Digital, i piloti del prossimo Real Driving Simulator potranno fare a sportellate nella variante "roval" del circuito, adottata per la prima volta nel luglio del 2020 e caratterizzata dalla divisione tra la sezione superiore (con lungo rettilineo e due curve ovali) e la restante parte "più tecnica" che si sviluppa all'interno con delle ulteriori curve dall'angolazione variabile. E questo, per tacere degli aggiornamenti legati alla grafica e al modello di guida da sperimentare divorando l'asfalto della reinterpretazione videoludica di questo storico tracciato.

In attesa di rimettere mano al volante (o al controller) per poter scoprire di persona quali cambiamenti sono stati apportati al Daytona International Speedway, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è previsto al lancio per il 4 marzo su PS4 e PlayStation 5.