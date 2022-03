Gran Turismo 7 primo in UK, debutto tiepido per Final Fantasy Origin

Gran Turismo 7 mantiene la prima posizione della classifica retail UK per la terza settimana consecutiva, nonostante un calo nelle vendite pari al 42% su base settimanale. Elden Ring è al secondo posto (vendite scese del 25%) mentre WWE 2K22 scende in terza posizione con vendite in calo del 44%.

Pokemon Diamante torna alla posizione numero 5, seguito da Super Mario 3D World + Bowser's Fury mentre Pokemon Perla occupa la posizione numero 9. Anche Metroid Dread rientra in Top 20 e precisamente alla posizione numero 14 mentre Mario Kart 8 Deluxe esce dalla Top 10 e scivola alla posizione numero 11.

Gran Turismo 7 Elden Ring WWE 2K22 Leggende Pokemon Arceus Pokémon Diamante Super Mario 3D World + Bowser's Fury Horizon Forbidden West Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Pokémon Perla Five Nights At Freddy's Security Breach

La più alta nuova entrata della settimana è Stranger of Paradise Final Fantasy Origin alla posizione numero 8, con il maggior numero di copie vendute su PS5 (73%) con PS4 (18%) e Xbox (9%) a seguire. Five Nights at Freddy's Security Breach debutta invece all'ultimo posto della Top 10 con il 70% delle unità vendute su PS4 e il 30% su PS5, a testimonianza di come i giochi budget abbiano ancora un grande mercato sulla console old-gen Sony.