Gran Turismo 7, Update 1.31 in arrivo: aggiunge 5 nuove auto, ecco quali sono

A poco più di un mese dalla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento contenutistico, Kazunori Yamauchi torna alla carica annunciando l'arrivo, fissato per la prossima settimana, di cinque nuove automobili nei concessionari e nei garage virtuali di Gran Turismo 7.

L'annuncio è arrivato come al solito con un'immagine in chiaroscuro che si limita a stuzzicare senza rivelare apertamente, ma la comunità di Gran Turismo è abbastanza ferrata da non farsi intimorire. Dopo essersi messi immediatamente all'opera, gli esperti di GT Planet hanno provato a dare un nome alle silhouette dei cinque bolidi raffigurati nell'immagine dei Yamauchi-san.

In alto al centro parrebbe esserci il minivan Toyota Alphard, mentre le auto in alto a sinistra e in alto a destra dovrebbero essere due Porsche, rispettivamente la classica Porsche 904 Carrera GTS e la supercar Porsche 959, sebbene non è attualmente possibile individuare i modelli esatti. Molto interessante la silhouette in basso a sinistra, dal momento che sembrerebbe appartenere all'Audi RS5 DTM, vettura che ha gareggiato nel 2019 e nel 2020 nel prestigioso campionato tedesco Deutsche Tourenwagen Masters. Infine, in basso a destra, dovrebbe esserci una modello berlina della Mazda 3, ma anche in questo caso è difficile dire esattamente quale, dato che ne esistono molteplici versioni.

La data di lancio dell'Update 1.31 di Gran Turismo 7 non è stata rivelata, ma potrebbe coincidere con mercoledì 29 marzo, giorno in cui è atteso il termine dell'evento limitato dedicato a Gran Turismo Sophy, o al massimo con la giornata di giovedì 30 marzo. In aggiunta alle cinque nuove automobili ci aspettiamo anche altri contenuti: con l'Aggiornamento 1.29 di febbraio, ad esempio, è arrivato anche il tracciato Grand Valley Highway 1.