Gran Turismo 7, update in arrivo con 5 nuove auto: c'è pure la Ferrari Vision GT

Sulla scia del successo ai Game Awards 2022, dove Gran Turismo 7 s'è aggiudicato la statuetta per il Miglior Gioco Racing/Sportivo, Kazunori Yamauchi è intervenuto sul suo profilo Twitter personale per preannunciare l'arrivo del nuovo aggiornamento contenutistico di dicembre, che porterà con sé ben cinque nuove fiammante automobili.

Yamauchi-san, come suo solito, ha condiviso un'immagine in chiaroscuro lasciando alla comunità dei piloti virtuali l'onere di attribuire un nome alle silhouette delle automobili. Compito immediatamente raccolto e svolto da un appassionato, che ha provato a dire la sua. Al centro c'è senza alcun dubbio la Ferrari Vision Gran Turismo, il primo prototipo monoposto della casa di Maranello dedicato al mondo degli sport motoristici virtuali. Con un design spettacolare e futuristico, la carrozzeria della Ferrari Vision GT rappresenta un omaggio ad auto storiche come le Ferrari 330 P3 e 512S. L'auto monta lo stesso motore della Ferrari 499P, elaborato in questo caso per sviluppare 1.030 CV a 9.000 rpm, con 240 kW (326 CV) aggiuntivi forniti da tre motori elettrici, uno sull'asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori.

E le altre quattro? Procedendo in senso orario a partire dall'angolo in alto a sinistra, parrebbero esserci la Maserati MC20, la Toyota Celica WRC, la Bugatti Chiron e infine l'Honda Civic Type R FL5. Date uno sguardo anche voi e diteci cosa ne pensate. Come al solito, il buon Kaz non ha fornito indicazioni circa la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, ma con tutta probabilità avverrà nella giornata di giovedì 15 dicembre. È anche possibile che verranno aggiunti altri contenuti oltre alle nuove automobili, come ad esempio location per Scapes e nuove gare per la Carriera.