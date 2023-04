Gran Turismo 7, update in arrivo: quattro nuove auto presto su PS4 e PS5

Dopo le novità proposte dall'aggiornamento 1.31 di Gran Turismo 7, è tempo di dare il benvenuto a un nuovo update destinato al racing game per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il presidente di Polyphony Digital in persona, Kazunori Yamauchi, ha infatti confermato che una nuova patch sarà pubblicata entro la fine della settimana. Per il momento non si hanno troppi dettagli in merito a quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento, ma il game director ha voluto condividere con gli appassionati un piccolo teaser.

Come potete verificare in calce, Yamauchi ha infatti allegato al Tweet di annuncio dell'update anche una simpatica immagine teaser. In quest'ultima è possibile intravedere le livree di quattro automobili pronte a realizzare il proprio debutto in Gran Turismo 7. Come facilmente prevedibile, tuttavia, gli esperti di quattro ruote non si sono fatti attendere e, sempre su Twitter, sono emerse le prime ipotesi sulla possibile identità del veicoli. Tra le opzioni più probabili, possiamo citare i seguenti modelli:

Jaguar XJ220 1992 ;

; AMG GT3 Evo ;

; Super Formula SF23 Toyota/Honda Engine;

Cosa ne dite, pensate che possano essere questi i motori pronti a esordire nel racing game per? In attesa di scoprirlo, gli aspiranti piloti si divertono a mettere alla prova la fisica di Gran Turismo 7 , con spericolate acrobazie virtuali.