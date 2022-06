Gran Turismo 7, nuovo update gratis con 3 auto: torna l'Escudo Pikes Peak!

Kazunori Yamauchi ha allietato la domenica di tutti i giocatori di Gran Turismo 7 annunciando che la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo aggiornamento gratis con tre automobili.

Ancora una volta l'annuncio è avvenuto attraverso un'immagine in chiaroscuro che si limita a mostrare le silhouette delle tre nuove automobili, instillando la curiosità nei giocatori e lasciando ai più esperti il compito di indovinare le novità. Nulla di impossibile per la comunità di GT Planet, che si è subito messa all'opera per identificarle.

Il pezzo forte dell'aggiornamento è rappresentato dalla Suzuki Escudo Pikes Peak, uno storico bolide da scalata con un V6 da mille cavalli messa a punto per il pilota giapponese Nobuhiro "Monster" Tajima. Basata sull'Escudo, conosciuta come Grand Vitara in Occidente, è apparsa per la prima volta in Gran Turismo 2 per poi ritornare dei capitoli successivi della serie fino al sesto. Negli anni s'è costruita una fama di auto leggendaria tra i videogiocatori della serie, poiché con i giusti setting ed exploit poteva raggiungere velocità folli!

Le altre due automobili dell'aggiornamento dovrebbero essere la Suzuki Vision Gran Turismo in versione Gr.3 (presumibilmente con ali più larghe e maggior potenza) e la 1932 Ford. C'è in realtà qualche dubbio in merito a quest'ultima, poiché la silhouette potrebbe corrispondere anche alla Deuce Roadster. Per fortuna non dovremo attendere troppo prima di scoprirlo con certezza, poiché l'update arriverà durante la prossima settimana. Non è ancora chiaro se le automobili verranno affiancate da altre novità contenutistiche.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 si è aggiornato lo scorso 9 giugno con la Patch 1.16, la quale ha risolto un bel po' di problematiche su PS4 e PS5.