Gran Turismo 7, nuovo update: risolto un grosso bug con l'ultima patch

Alla fine di settembre è stato pubblicato l'Update 1.38 di Gran Turismo 7, che ha aggiunto nuove auto e menù aggiuntivi per le vetture GR. Ma per il simulatore di guida targato Polyphony Digital è nuovamente tempo di aggiornarsi.

Attraverso un post sul sito ufficiale di Gran Turismo, la compagnia nipponica conferma l'arrivo della Patch 1.39 su PS5 e PS4, un update sulla carta minore e che non aggiunge nessun nuovo contenuto al gioco, ma che all'atto pratico risolve un bug non di poco conto. Le patch notes ufficiali spiegano infatti che con l'aggiornamento 1.39 "è stato risolto un problema per il quale gli utenti riscontravano un errore di applicazione o restavano bloccati nella schermata di caricamento tra l'abbinamento dei giocatori e le qualifiche/gare nelle corse giornaliere o di campionato".

Grazie all'ultima patch, dunque, questo fastidioso inconveniente che costringeva gli utenti a dover riavviare il gioco essendo bloccati nella schermata di caricamento non dovrebbe più ripresentarsi, permettendo così a chiunque di potersi godere l'esperienza offerta da Gran Turismo 7 in maniera più fluida e senza intoppi. La corsa del settimo episodio principale è comunque ancora lontana dal traguardo: aspettiamoci nel prossimo futuro ulteriori patch pronte ad arricchire il Racing Game con ancora più contenuti.

