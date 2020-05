Gran Turismo 7 uscirà al lancio di PS5? Il logo trapela online ma è un falso

Next Level Racing, produttore di accessori da corsa su licenza PlayStation, ha condiviso sui suoi canali social una immagine con il logo di Gran Turismo 7 affiancato a quello di altri giochi noti come Automobilista 2, F1 2020 e DiRT 5.

L'immagine in questione ha fatto pensare subito ad un Gran Turismo 7 in uscita quest'anno, del resto l'azienda ha chiesto chiaramente alla sua community "qual è il videogioco di corse più atteso del 2020", il problema è che di fatto GT7 non è mai stato annunciato: Next Level Racing è a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo oppure si tratta di un semplice errore?

Purtroppo la seconda ipotesi è quella giusta, l'azienda si è scusata per l'equivoco ed ha rimosso il post dai profili social, affermando di non avere informazioni di alcun tipo su Gran Turismo 7. Il logo è stato realizzato utilizzando materiale non ufficiale e il post è andato online per errore, senza che il team grafico ricevesse le necessarie autorizzazioni per pubblicare l'immagine.

Questo non vuol dire ovviamente che Gran Turismo 7 non possa essere uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, al momento però non ci sono certezze in merito e Next Level Racing non è coinvolta in alcun modo nel progetto.