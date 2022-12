Gran Turismo 7 uscirà su PC? Non è in sviluppo, parla Kazunori Yamauchi

Dal 1997 ad oggi Gran Turismo ha venduto 90 milioni di copie e per festeggiare i 25 anni di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi è stato intervistato da varie testate e in questa occasione si è parlato anche del possibile arrivo di GT7 su PC.

Nello specifico, Yamauchi è a conoscenza del fatto che molte testate abbiano speculato riguardo un porting PC di Gran Turismo 7 ma al momento questo non è in fase di sviluppo, come confermato ai microfoni di Dengeki:

"No, non è in sviluppo. Ho detto che è una soluzione che certamente non ci sentiamo di escludere, le probabilità che Gran Turismo 7 arrivi su PC non sono pari a zero, ma non stiamo facendo nulla a riguardo, non stiamo sviluppando un porting per Windows. Semplicemente non c'è nulla di cui parlare al momento."

Mr. Yamauchi dunque non chiude le porte in faccia al debutto di Gran Turismo 7 su piattaforma PC, al momento però il suo studio non sembra essere impegnato sui lavori di porting e adattamento, che ricordiamo potrebbero essere anche seguiti da uno studio diverso, come accade spesso per lo sviluppo dei giochi PlayStation su PC.

GT7 seguirà dunque la strada traccia da God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man e Days Gone o resterà esclusiva PS4 e PS5? Lo scopriremo presumibilmente nei prossimi mesi.