Gran Turismo 7 e Valentino Rossi: la video intervista esclusiva al campione di Tavullia

Gran Turismo 7 esce il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5 e per l'occasione abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva Valentino Rossi, pilota che non ha bisogno di presentazioni e che dopo aver lasciato il mondo delle due ruote lo scorso anno si appresta ora a vivere una nuova sfida.

Il nostro Francesco Fossetti ha potuto scambiare quattro chiacchiere con Valentino, parlando (tra le altre cose) della storia di Gran Turismo e dell’imminente settimo episodio della serie di Kazunori Yamauchi. Nel corso degli anni, Rossi non si è fatto mancare gare su quattro ruote in diverse categorie, come sappiamo i motori sono una vera e propria passione per il campione di Tavullia che non si è limitato a dominare in MotoGP, cercando di affiancare alle corse in moto anche le gare automobilistiche.

Dall’intervista emerge un Valentino vero appassionato di Gran Turismo e per prepararsi al meglio al suo futuro professionale, il pilota ha già comprato una postazione da gaming con poltrona, volante e pedaliera. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e anticiparvi troppo, per questo vi lasciamo alla visione dell'intervista esclusiva che trovate qui sopra, registrata nel ranch del pilota, a Tavullia.

Il prossimo gioco di Gran Turismo esce il 4 marzo su PlayStation 5 e PlayStation 4, la recensione di Gran Turismo 7 arriva il 2 marzo alle 12:01 ora italiana.