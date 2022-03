Gran Turismo 7 ha venduto più su PS5 in UK, Triangle Strategy debutta in settima posizione

Come anticipato nell scorse ore, Gran Turismo 7 ha debuttato al primo posto della classifica inglese, adesso arriva la Top 10 completa relativa alla prima settimana del mese di marzo in Gran Bretagna.

Gran Turismo 7 come detto occupa la prima posizione della classifica, il gioco ha registrato vendite inferiori del 28% rispetto a Gran Turismo Sport (2016) ma i dati non tengono conto del mercato digitale, cresciuto enormemente in questi sei anni.

La maggior parte delle copie (76%) sono state vendute su PS5 e il resto su PlayStation 4. Ad oggi è il quarto miglior lancio dell'anno in UK dopo Leggende Pokemon Arceus, Horizon Forbidden West ed Elden Ring, secondo debutto al numero uno per un gioco PlayStation nel 2022 in UK.

Elden Ring slitta in seconda posizione con vendite in calo del 69% mentre al terzo poso troviamo Leggende Pokemon Arceus con vendite in crescita dl 16% su base settimanale, ad oggi è il gioco più venduto in assoluto del 2022 in Gran Bretagna.

Gran Turismo 7 Elden Ring Leggende Pokemon Arceus Horizon Forbidden West FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Triangle Strategy Animal Crossing New Horizons Dying Light 2 Minecraft Nintendo Switch Edition

Horizon Forbidden West finisce fuori dal podio con vendite in calo del 47%, Triangle Strategy (nuova uscita della settimana) debutta al settimo posto, vendendo lo stesso numero di copie di Bravely Default 2 e la metà rispetto a Octopath Traveler.