Gran Turismo 7: il nuovo video ribadisce l'uscita a marzo su PS4 e PS5

I canali social di PlayStation Italia e i ragazzi di Polyphony Digital confezionano un nuovo video di Gran Turismo 7 per ricordare a tutti i patiti di simulazioni di guida che il prossimo, attesissimo capitolo della serie racing ideata da Kazunori Yamauchi sarà disponibile a marzo su PS4 e PlayStation 5.

Il nuovo filmato promozionale, che fa seguito all'ultimo video approfondimento sul senso di Yamauchi per il realismo di GT7, si riaggancia al focus di Sony sui bonus previsti per chi prenoterà la prossima iterazione del Real Driving Simulator.

Come spiegato dal colosso tecnologico giapponese, attraverso i preordine di qualsiasi versione o edizione di Gran Turismo 7 sarà possibile ricevere un pacchetto aggiuntivo con tre bolidi da pilotare in qualsiasi modalità del kolossal di guida. Una volta installato il DLC in questione, il garage virtuale degli utenti in preordine accoglierà la Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, la Porsche 917 Living Legend '14 e la Toyota Supra GT500 '97 (Castrol Tom's).

Agli acquirenti della 25th Anniversary Edition spetterà anche una Toyota GR Yaris speciale, l'accesso all'upgrade per PS5 e ulteriori "incentivi digitali", come 1.500.000 crediti da spendere nel gioco, 30 avatar PSN e la colonna sonora ufficiale.

Vi lasciamo in compagnia del nuovo video e vi ricordiamo che GT7 è atteso al lancio per il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5. Nel caso ve la foste persa, eccovi la nostra anteprima di Gran Turismo 7 a firma di Giuseppe Carrabba.