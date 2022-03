Gran Turismo 7 e Virtual Photography: Davide Di Tria torna su Twitch, ecco i nuovi scatti

La ricca Modalità Fotografica di Gran Turismo 7 tornerà presto ad essere grande protagonista del palinsesto di dirette proposto dal Canale Twitch di Everyeye.

Il prossimo lunedì 14 marzo, Davide Di Tria sarà infatti ancora una volta nostro ospite, per una interessante chiacchierata dedicata alla Virtual Photography. Tra i trucchi più interessanti per immortalare le proprie quattro ruote preferite e ricchi retroscena sui suoi scatti migliori, il fotografo virtuale ci raggiungerà negli studi milanesi di Everyeye per un nuovo approfondimento a tema automobilistico.

In vista del prossimo appuntamento dedicato a Gran Turismo 7, Davide Di Tria ci ha presentato una nuova galleria di scatti realizzati all'interno del racing game di Polyphony Digital. Costituita da dodici fotografie, quest'ultima può essere visualizzata direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare? Per scoprire come sono state realizzate e rivolgere le vostre domande a Davide Di Tria, ricordatevi di raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye il prossimo lunedì 14 marzo, per uno speciale appuntamento in compagnia.



