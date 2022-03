Gran Turismo 7 e Virtual Photography: i consigli di Davide Di Tria su Twitch il 14 marzo

Tra le componenti di Gran Turismo 7 più impressionanti in assoluto figura senza dubbio Scapes, una modalità fotografica estremamente versatile e ricca di opzioni che sta facendo la gioia dei virtual photographer come Davide Di Tria, che alcuni di voi hanno già imparato a conoscere tra le pagine e sugli schermi di Everyeye.it.

Dopo essersi divertito con Forza Horizon 5, Davide sta rivolgendo tutta la sua attenzione a Gran Turismo 7. Giovedì scorso, alla vigilia del lancio del simulatore di Polyphony Digital, è intervenuto in diretta sul canale Twitch di Everyeye per accompagnarci alla scoperta della modalità foto di Gran Turismo 7, mostrandoci le funzionalità basilari e fornendoci qualche dritta per iniziare. Dopo questo primo approccio a Scapes, Davide Di Tria è pronto a replicare: lunedì 14 marzo tornerà nello studio di Everyeye per offrire in diretta tanti nuovi e preziosissimi consigli per gli aspiranti fotografi virtuali, che vi consigliamo di non perdere assolutamente.

Nell'attesa, potete godervi la replica del suo primo intervento a questo indirizzo: il video è al momento visibile solamente agli abbonati al canale Twitch di Everyeye, ma vi promettiamo che domani 7 marzo caricheremo la replica anche sul canale YouTube di Everyeye On Demand, dove sarà liberamente accessibile a tutti quanti. In calce a questa notizia, inoltre, trovate un piccolo antipasto sotto forma di una galleria con quattro scatti firmati da Davide Di Tria: qual è il vostro preferito?