Gran Turismo 7 in vista? Marchi registrati nel giorno dell'evento PS5, poi rinviato

Che un nuovo Gran Turismo per PS5 sia in fase di sviluppo non è affatto un segreto, ma fino ad oggi non sono mai stati condivisi dettagli concreti, né svelate informazioni sulla data d'uscita.

Tuttavia, è possibile che qualcosa si stia cominciando a muovere. Come riportato su ResetEra, Sal Romano di Gematsu ha scoperto che in Argentina sono stati registrati tre nuovi marchi legati al franchise automobilistico di Sony, ovvero il titolo "Gran Turismo" (senza alcun numero), e i loghi di Polyhony Digital e GT. E sapete qual è la cosa più interessante? Tutti e tre i marchi sono stati depositati il 4 giugno, ovvero la data inizialmente scelta da Sony per la presentazione dei giochi per PS5.

Una coincidenza? Possibile, ma è anche probabile che il colosso giapponese abbia scelto quel giorno per evitare fughe di notizie prime dell'evento, anche se poi quest'ultimo è stato rinviato a data da definire a causa della difficile situazione negli Stati Uniti d'America, dove si stanno svolgendo proteste e rivolte in risposta all'omicidio di George Floyd.

La registrazione dei tre nuovi marchi sta inevitabilmente alimentando delle speculazioni al riguardo. Gran Turismo per PS5 è davvero destinato ad essere uno dei protagonisti dell'evento di presentazione? E se fosse addirittura un gioco di lancio? Possibilità che non ci sentiamo affatto di escludere, poiché un gioco come quello di Kazunori Yamauchi, profondamente legato al marchio PlayStation, ci sembra perfetto per mostrare le potenzialità dell'hardware di PS5.

Intanto, Gran Turismo Sport continua ad aggiornarsi. Di recente ha accolto la Mazda RX-Vision GT3, e a quasi tre anni dal lancio ha praticamente raddoppiato (gratis) le sue dimensioni iniziali.