Gran Turismo 7 VR in azione: le monoposto tra Showroom e circuiti

Con l'importante aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7, il racing game di casa Sony acquisisce definitivamente il supporto alla nuova realtà virtuale proposta dall'azienda giapponese.

Tra i giochi di lancio di PlayStation VR2, infatti, troverà spazio anche l'ultima fatica di Polyphony Digital, che con un aggiornamento gratuito sposa il mondo della VR. A ormai poche ore dal debutto dell'hardware sul mercato mondiale, la divisione nipponica di Sony offre un ulteriore sguardo sulla nuova versione VR di Gran Turismo 7.

Con il filmato che trovate in apertura, PlayStation Giappone consente infatti di scoprire diversi dettagli sulla modalità Showroom del racing game. All'interno di quest'ultima, i giocatori di Gran Turismo 7 potranno scoprire e contemplare ogni dettaglio relativo alle autovetture incluse nel titolo per PlayStation 5. In particolare, sarà possibile esaminare le monoposto sullo sfondo delle seguenti sette ambientazioni:

Pit Garage

Decorated Pit Garage

Japanese Garden

GT Café

Legend Cars Dealership

Brand Central

GT Auto

Nell'evento organizzato in Sol Levante, Polyphony Digital ha inoltre mostrato una sezione di gameplay dedicata aidi Gran Turismo 7. A bordo di una Mazda Roadster NR-A, il video accompagna gli appassionati alla scoperta della, da percorrere con una prospettiva completamente inedita, dall'elevato grado di immersività. PlayStation VR2, lo ricordiamo, debutterà nella giornata di