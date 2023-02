Gran Turismo 7 VR è incredibile per John Linneman, sarà la killer app di PlayStation VR2?

John Linneman di Digital Foundry sembra essere rimasto particolarmente impressionato da Gran Turismo 7 per PlayStation VR2, lodando il (buon) lavoro svolto da Polyphony Digital nell'adattare Gran Turismo 7 alla Realtà Virtuale.

"Ok, GT7 in Realtà Virtuale è incredibile. Un dettaglio che mi ha colpito è il bagliore in HDR dei fari negli specchietti nelle gare in notturna. Brilla tutto a tal punto da somigliare alla realtà, non ho mai visto niente di simile in un videogioco."

Queste le parole usate da John Linneman su Twitter, che sembrano delineare uno scenario molto interessante per Gran Turismo 7 VR. Che possa davvero essere questa la prima vera killer application di PlayStation VR2, aggiungiamo noi? Se è vero che Horizon Call of the Mountain (qui la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain) è servito come introduzione alle potenzialità di PS VR2, Gran Turismo 7 potrebbe andare oltre, mostrando i muscoli già nella primissima fase di vita del nuovo visore.

Per poter accedere a GT7 VR dovrete scaricare l'aggiornamento gratis 1.29 di Gran Turismo 7, questo update abilita la modalità in Realtà Virtuale (senza costi aggiuntivi), nuove auto e sopratutto introduce l'IA Gran Turismo Sophy in modalità Race Together, con un evento disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.