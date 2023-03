Gran Turismo 7 VR alla prova su strada: 90 minuti al volante su PS VR2!

Con il debutto di PlayStation VR2 sul mercato videoludico, è giunto il momento di scoprire come se la cava la versione di Gran Turismo 7 pensata per la realtà virtuale.

In concomitanza con il lancio del nuovo visore VR Sony, il team di Polyphony Digital ha infatti reso disponibile un ambizioso aggiornamento dedicato al racing game. Esordito su PlayStation 4 e PlayStation 5, Gran Turismo 7 acquisisce una rinnovata profondità, grazie alla possibilità di vivere l'ebrezza della guida a tutta velocità attraverso le lenti di PlayStation VR2.

Per testare su pista le quattro ruote dell'esclusiva Sony, la redazione di Everyeye ha inforcato l'erede di PS VR e ingranato la marcia. Nel corso di una ricca live trasmessa sul canale Twitch di Everyeye, abbiamo dunque calcato i circuiti della versione in realtà virtuale di Gran Turismo 7, in una sessione di gameplay della durata di circa 90 minuti. Se vi siete persi la diretta, non preoccupatevi: direttamente in apertura a questa news, potete trovare la replica integrale dell'appuntamento.



Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che il video è fruibile anche sulle pagine del canale YouTube di Everyeye on Demand. Su quest'ultimo vengono infatti caricati a cadenza periodica gli appuntamenti più interessanti andati in onda sul nostro canale Twitch.