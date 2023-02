Gran Turismo 7 VR e Resident Evil Village VR sono giocabili anche su PS4 oppure no?

Gran Turismo 7 VR e Resident Evil Village VR sono due dei giochi di lancio di PlayStation VR2, disponibili dal 22 febbraio anche come aggiornamento gratis per chiunque possieda i due giochi completi su PlayStation 5. E per PlayStation 4, invece?

E' vero che sia Resident Evil Village che Gran Turismo 7 sono disponibili su PlayStation 4, purtroppo però questi due titoli non riceveranno un aggiornamento che abilita la compatibilità VR con PlayStation VR di prima generazione.

In altre parole, solamente le versioni PlayStation 5 di entrambi i giochi riceveranno l'aggiornamento alla versione in Realtà Virtuale per poter giocare su PlayStation VR2. I possessori delle versioni PS4 non otterranno alcun update VR, in questo caso il supporto è limitato a PS VR2, quest'ultimo compatibile con la sola PlayStation 5.

Per giocare in Realtà Virtuale a Resident Evil Village e Gran Turismo 7 dunque bisognerà necessariamente possedere le versioni PlayStation 5 e ovviamente il visore PS VR2. Per quanto riguarda Gran Turismo 7 VR, si parla di un gioco incredibile e probabile vera killer app del nuovo visore Sony, una produzione capace di mostrare sin da subito le potenzialità del dispositivo. Restate sintonizzati su queste pagine e sui nostri canali, presto vi proporremo le recensioni di GT7 VR e Resident Evil Village VR giocati su PlayStation VR2.