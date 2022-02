Gran Turismo 7 vs Forza Horizon 5: quale sarà il migliore?

Con il racing game ormai in dirittura di arrivo, è tempo per gli appassionati del genere di analizzare tutte le novità in arrivo in Gran Turismo 7, ai blocchi di partenza nei cataloghi PS4 e PS5.

Con lo straordinario successo di Forza Horizon 5 che procede ancora a tutta velocità, realizzare un confronto tra le due produzioni può essere un esercizio interessante. Ci ha pensato in effetti un addetto ai lavori, con un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con una accurata premessa legata al riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto dai team Microsoft, l'analista ha identificato alcuni dettagli che potrebbero essere stati meglio realizzati in Gran Turismo 7.

Tra questi ultimi, è citata la modalità Replay, che nel titolo Polyphony Digital risulta arricchita da una serie di opzioni di personalizzazione, legate ad esempio alla musica in background. Spazio anche alla Modalità Fotografica, che si presenterà in strada con un'ampia rassegna di feature dedicate agli appassionati di fotografia in-game. Spazio poi alla possibilità di sfruttare le peculiarità del controller DualSense per godere di una maggiore immersività, grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi.



Ovviamente, ogni considerazione dell'analista è vincolata ad osservazioni non supportate da test con mano: per scoprire quali saranno effettivamente le performance di Gran Turismo 7 sarà necessario attenderne l'uscita.