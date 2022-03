Gran Turismo 7 vs Forza Motorsport 7: il confronto tra le versioni PS5 e PC Ultra

Gran Turismo 7 ha riportato in scena l'amata serie di simulazione automobilistica di Polyphony Digital, disponibile in esclusiva su PS5 e PS4. E trattandosi di un importante esponente dei giochi di corse, il confronto con altri titoli analoghi diventa inevitabile.

Se è vero che fare un paragone diretto con Forza Horizon 5, prodotto dallo stile più orientato verso l'arcade e con un enorme mondo aperto da esplorare a tutta velocità, il canale Youtube ElAnalistaDeBits ha dunque messo a confronto il titolo prodotto da Sony con Forza Motorsport 7, il più recente episodio della simulazione di guida in esclusiva Microsoft. Sebbene l'opera sviluppata da Turn 10 sia uscita ormai alcuni anni fa, nel 2017, per il confronto è stata presa in esame la sua versione PC con settaggi al massimo, laddove per GT7 è stata presa in esame l'edizione PS5.

Dal paragone emerge che Forza Motorsport 7, nonostante gli anni sulle spalle, riesce ad esprimersi anche meglio del più recente titolo di Polyphony in termini di illuminazione, riflessi dei parabrezza e realismo della pioggia. Il mondo di gioco offerto da GT7, invece appare molto più credibile e dettagliato, così come la resa delle animazioni.

Resta comunque un confronto tra un titolo del 2022 e uno del 2017, pertanto sarà ancora più interessante vedere un testa a testa in futuro con il nuovo Forza Motorsport per PC e Xbox Series X/S, al momento ancora senza data d'uscita precisa. Non perdetevi nel frattempo la nostra recensione di Gran Turismo 7, così da scoprire tutti i segreti e le qualità di questo grande ritorno.