Gran Turismo 7, al via le World Series 2022: il ricco programma dell'evento eSport

Dalle colonne del PlayStation Blog, i ragazzi di Polyphony Digital e i rappresentanti di SIE delineano il programma delle World Series 2022 di Gran Turismo 7, l'evento eSport che partirà a breve con protagonisti i migliori pro player e tutti i giocatori del simulatore automobilistico in esclusiva PS4 e PS5.

La nuova competizione internazionale organizzata da Sony e dalla software house giapponese diretta da Kazunori Yamauchi partirà venerdì 27 e sabato 28 maggio con i primi round della Stagione 1 online.

La partecipazione all'evento eSport è aperta a tutti i giocatori che possiedono una copia di Gran Turismo 7 su PS4 o PlayStation 5: l'ingresso nelle World Series 2022 passerà per le attività competitive svolte nella Nations Cup e nella Manufacturers Cup, i due tornei multiplayer accessibili dalla sezione Sport del kolossal automobilistico.

La quinta edizione delle ormai ex FIA Gran Turismo Championships proseguirà per tutto l'anno con manifestazioni a tema, tornei speciali ed eventi internazionali che riuniranno tutti i giocatori più abili di GT7. In funzione del piazzamento ottenuto nella Nations Cup e nella Manufacturers Cup verrà determinata la griglia delle World Series Showdown di luglio.

Le World Series riprenderanno ad agosto con la Stagione 2 che avrà luogo sia online, con la partecipazione di tutti i giocatori di GT7, che in presenza con le finali organizzate nella cornice dello Sporting Monte Carlo. In calce alla notizia trovate l'infografica con il programma completo degli eventi online e dei tornei in presenza previsti dalla nuova piattaforma competitiva allestita da Polyphony Digital e Sony per le World Series 2022 di Gran Turismo 7.