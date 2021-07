Gran Turismo 7 x Fanatec: in sviluppo nuovi volanti e periferiche PS4 e PS5

Le alte sfere di Polyphony Digital e i vertici di Fanatec rinsaldano la propria collaborazione annunciando lo sviluppo di una nuova generazione di periferiche per Gran Turismo 7 (ma non solo) che contribuiranno a elevare l'esperienza simulativa dei patiti di giochi di guida su console PlayStation.

Nel sugellare questo matrimonio, il boss di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi spiega che "da molti anni, Fanatec è un pioniere della tecnologia per simulazioni. La qualità e le prestazioni dei loro prodotti è impressionante, ma è il loro costante desiderio di innovare negli sport motoristici ad essere particolarmente in sintonia con la nostra visione. Condividiamo con Fanatec lo stesso spirito e le stesse ambizioni di lungo periodo, per questo sono impaziente di scoprire ciò che potremo creare insieme".

La società tedesca specializzata nella creazione di periferiche per appassionati di giochi di guida simulativi, quindi, lavorerà a stretto contatto con Polyphony Digital per dare vita a una nuova generazione di periferiche da utilizzare in Gran Turismo 7 su PS4 e PS5.

Un primo indizio sulle funzionalità che saranno implementate in questi nuovi strumenti per patiti di esperienze racing simulative ci viene offerto dagli stessi ragazzi di Polyphony Digital con un commento, pubblicato contestualmente all'annuncio della collaborazione con Fanatec, che specifica come "le nuove periferiche utilizzeranno tecnologie avanzate di force feedback per ridurre il divario tra corse simulate e reali".