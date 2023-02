Gran Turismo 8 è già in sviluppo? Chiari indizi dal papà della serie

Sullo sfondo delle analisi sull'incredibile versione PS VR2 di Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi ha scambiato quattro chiacchiere con GameWatch. Nell'intervista concessa al portale nipponico, il boss di Polyphony Digital ha suggerito di essere già al lavoro sul prossimo episodio della serie di Gran Turismo.

Il papà del Real Driving Simulator e massimo esponente di Polyphony Digital ha discusso del lavoro che sta portando avanti insieme alla sussidiaria dei PlayStation Studios. Partendo da quanto fatto con Gran Turismo 7 e dall'impegno profuso per dare forma all'importante aggiornamento che lo renderà fruibile su PlayStation VR2, Yamauchi ha aperto una finestra sul futuro e descritto i progetti che lo coinvolgono personalmente nella realizzazione, appunto, di Gran Turismo 8.

Pur senza citare apertamente il nuovo capitolo della serie, il responsabile di Polyphony Digital ha candidamente ammesso che "in realtà abbiamo già un 'tema'. Stiamo iniziando a lavorare sul prossimo gioco, ma non posso ancora parlarne. Ed è davvero un peccato non poterlo fare!".

A prescindere dall'importanza delle anticipazioni di Yamauchi, anche nell'ipotesi più ottimistica ci sarà da attendere ancora molto tempo prima dell'annuncio ufficiale e della commercializzazione (supponiamo in esclusiva su PlayStation 5) del sequel di un videogioco che, come Gran Turismo 7, è approdato sul mercato poco meno di un anno fa. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7.