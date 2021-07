Gran Turismo, aspettando il 7 su PS5: la storia della serie racing in video!

Figlia di Kazunori Yamauchi, la serie di casa PlayStation dedicata alla simulazione automobilistica si appresta a veder approdare un nuovo capitolo sul mercato videoludico.

Originariamente atteso per l'anno in corso, Gran Turismo 7 è stato però rinviato al 2022. Per ingannare l'attesa legata al debutto del nuovo racing game, la Redazione di Everyeye ha deciso di volgere lo sguardo ad un lontano passato, per riscoprire le origini della serie Gran Turismo. Dal primo viaggio tra i circuiti di casa Sony sino all'ultima iterazione con Gran Turismo 6, il nostro Giuseppe Carrabba ha indossato casco di ordinanza e divisa da pilota per attraversare i decenni su auto sportive sempre più possenti.

Tutte le scoperte realizzate in merito alla saga figlia di Kazunori Yamauchi, non solo è stato realizzato un apposito speciale sull'evoluzione di Gran Turismo, ma anche un ricco video interamente dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Ricordiamo inoltre che, pur senza una data di uscita, è già noto che Gran Turismo 7 non sarà un'esclusiva PlayStation 5. Esattamente come il prossimo God of War 2, il gioco supporterà infatti anche PlayStation 4.