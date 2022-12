Gran Turismo compie 25 anni: gli auguri speciali degli ex CEO Ken Kutaragi e Kazuo Hirai

Sono giorni importanti, e non solo perché il Natale è alle porte. Il 23 dicembre Gran Turismo ha compiuto 25 anni, un evento speciale che papà Kazunori Yamauchi ha celebrato con un sentito messaggio alla community e l'annuncio del raggiungimento del traguardo di 90 milioni di copie vendute dagli episodi del franchise.

Gran Turismo è uno dei simboli di PlayStation e nonostante il quarto di secolo che si porta sul groppone continua a rappresentare uno dei fiori all'occhiello della divisione gaming di Sony. In occasione di quest'importante ricorrenza, anche due leggende di PlayStation hanno voluto porgere i loro omaggi ai ragazzi di Polyphony Digital.

Ken Kutaragi, ex CEO e Presidente di Sony Computer Entertainment nonché inventore della prima PlayStation, ha ricordato le grandi innovazioni introdotte dal primo episodio della serie lanciato nel 1997. "Con i giochi lanciati fino a quel momento, non potevate sfuggire alla sensazione di pattinare sul ghiaccio, o di un'auto che si muoveva come un giocattolo. Introducendo i calcoli della fisica e la mappatura dei riflessi, il team è riuscito, gioco dopo gioco, a migliorare la sensazione di guidare una macchina reale".

Kazuo Hirai, attuale Sony Group Senion Advisor e, come Kutaragi, ex Presidente e CEO di Sony Computer Entertainment, ha invece ricordato il suo primo contatto con Gran Turismo: "L'impatto che ho avuto quando ho visto il primo prototipo di Gran Turismo girare su PlayStation è un qualcosa che non dimenticherò mai. Era difficile credere che una cosa del genere potesse girare in una console per videogiochi". Secondo Hirai, Gran Turismo ha anche "avuto un grande impatto sulle industrie delle automobili e delle gare automobilistiche", il tutto grazie al "duro lavoro e alla visione di Yamauchi-san e del team di Polyphony Digital".

Potete apprezzare gli interventi di Kutaragi ed Hirai nella loro interezza grazie ai video allegati a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione ci teniamo tuttavia a ricordarvi che Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 si è recentemente aggiornato alla versione 1.27 ricevendo cinque nuove automobili, inclusa la Ferrari Vision Gran Turismo, e che le riprese del film di Gran Turismo sono terminate.