Gran Turismo compie 25 anni: Yamauchi celebra le 90 milioni di copie vendute dalla serie

Iniziati ai Mondiali GT di Monaco con il reveal di Ferrari Vision GT, i festeggiamenti per i 25 anni di Gran Turismo proseguono con un messaggio condiviso da Kazunori Yamauchi: il boss di Polyphony Digital festeggia celebra il grande evento con un messaggio rivolto a tutti i fan del Real Driving Simulator.

Dalle colonne del PS Blog, il fondatore e massimo esponente della storica sussidiaria dei PlayStation Studios ricorda con orgoglio i risultati ottenuti dal suo team e spiega che "dall'inizio di Gran Turismo ad oggi, il numero di colleghi ha continuato ad aumentare per oltre un quarto di secolo contribuendo a far diventare Polyphony Digital l'azienda che è oggi, ovvero unanel proprio staff. Inoltre, non penso che esistano molti franchise di videogiochi al mondo che hanno continuato per 25 anni con lo stesso titolo e lo stesso team".

Yamauchi si rivolge quindi ai suoi collaboratori per ringraziarli del lavoro svolto in questi venticinque anni: "I membri fondatori dell’azienda stanno ancora lavorando in prima linea e io sono riconoscente ed orgoglioso del fatto che tutti e 200 membri del nostro staff costituiscono un team con la stessa motivazione e amore con cui abbiamo cominciato".

Il boss di Polyphony Digital svela inoltre che le vendite cumulative di Gran Turismo hanno raggiunto e superato le 90 milioni di copie vendute, un traguardo eccezionale che ben rappresenta l'amore dei fan per questa serie.A tal proposito, Yamauchi riflette sull'importanza e sulla natura più intima della saga di Gran Turismo specificando come "la serie ha sempre perseguito l'ideale della Bellezza. Una bellezza da declinare alla passione per le automobili, per i panorami, le luci, la guida, i rumori, la musica e la grafica. È proprio questa ricerca della Bellezza la motivazione che ci ha spinto, allora come oggi, a dare forma a Gran Turismo".