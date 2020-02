Gran Turismo 'è il Beatles delle serie racing simulative', rivendica Kazunori Yamauchi

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Motorsport.com, il boss di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, ha definito la serie di Gran Turismo come lo standard qualitativo a cui aspirano tutti gli sviluppatori di racing game simulativi che si approcciano a questo genere di esperienze interattive.

Lanciandosi in un paragone piuttosto insolito con la musica, Yamauchi ha ripercorso la storia della saga di Gran Turismo e spiegato che "è come i Beatles, hanno dato forma alla musica pop e da allora il pop è una cosa normale e accettata da tutti. Quindi sì, anche Gran Turismo è uno standard, perchè se i Beatles non fossero mai esistiti, forse non avremmo mai avuto quel genere di musica. Penso perciò che quello che abbiamo fatto sia un qualcosa di veramente creativo".

Sempre in merito alla genesi della serie di Gran Turismo e alla sua affermazione internazionale nel passaggio tra le generazioni di console PlayStation, il capo di Polyphony Digital racconta di come "nel 1997, potevo immaginare che ciò che stavamo realizzando fosse stato davvero in grado di realizzare un qualcosa che tutti noi ci aspettavamo, quindi quel successo è stato quasi ordinario perchè ce lo aspettavamo. Al giorno d'oggi, ovviamente, ci sono altri simulatori di guida e questo è diventato in qualche modo lo standard. Ma penso che nel momento in cui stavamo creando Gran Turismo, quello standard non esisteva ancora. [...] Non è facile creare un qualcosa destinato a divenire uno standard, non sono eventi che accadono dal nulla, perciò penso che siamo stati fortunati a iniziare a lavorare su Gran Turismo perchè così siamo riusciti a creare un progetto veramente innovativo".

Nei mesi scorsi, Yamauchi ha spiegato che il prossimo Gran Turismo per PS5 sarà un GT in forma completa, ossia un progetto che comprenderà tutti gli elementi che contraddistinguono "il passato, il presente e il futuro" della serie. Sempre nel corso degli ultimi mesi, gli autori di Polyphony Digital hanno svelato di essere al lavoro su di un generatore procedurale di scenari e città per Gran Turismo su PS5.