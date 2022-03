Gran Turismo: l'evoluzione del Real Driving Simulator da PSX a GT7 su PS5 in video

L'ormai celebre creatore di contenuti conosciuto come ElAnalistaDeBits ha ben pensato di festeggiare il lancio di Gran Turismo 7 su PS4 e PlayStation 5 con un 'video-racconto' che ripercorre idealmente la storia del Real Driving Simulator di Polyphony Digital.

Il filmato confezionato dallo youtuber parte ovviamente dal primo, indimenticabile Gran Turismo per PlayStation 1, un videogioco seminale che ha gettato le basi per i capitoli successivi del kolossal automobilistico firmato da Kazunori Yamauchi (e non solo).

Dal supporto alla vibrazione e agli analogici del primissimo controller DualShock alla possibilità di guidare auto comuni, passando per lo sblocco di vetture e circuiti in base alla progressione dei risultati ottenuti in gara e la possibilità di immergersi nelle atmosfere della corsa rivivendone le fasi salienti con i replay in stile televisivo, il capitolo d'esordio di Gran Turismo ha offerto a Polyphony Digital le solide fondamenta sui cui, negli anni, ha saputo edificare le fortune proprie e degli appassionati del genere.

Date perciò un'occhiata al video di ElAnalistaDeBits e servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere i vostri ricordi con i titoli della serie simulativa di Yamauchi a cui tenete maggiormente. Per rimanere nella stretta attualità, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7 per scoprire come se la cava l'ultimo Real Driving Simulator su PS4 e PlayStation 5.