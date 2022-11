Gran Turismo, il film accoglie nuove star: Djimon Hounsou e Geri Halliwell nel cast

Il cast del film di Gran Turismo continua ad allargarsi: come riportato da THR, la produzione cinematografica di Sony ha appena accolto due nuove star del calibro di Djimon Hounsou e Geri Halliwell-Horner.

Djimon Hounsou e Geri Halliwell-Horner interpreteranno i genitori del protagonista (che a sua volta sarà portato a schermo da Archie Madekwe), un giovane e appassionato videogiocatore di Gran Turismo che, grazie alle sue abilità, riesce a coronare il sogno di diventare un vero pilota professionista.

Hounsou ha preso parte a numerose produzioni hollywoodiane, incluse Il Gladiatore, I Guardiani della Galassia e Blood Diamond, per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar. Prossimamente tornerà sul grande schermo in Shazam! Fury of the Gods e su Netflix con Rebel Moon di Zack Snyder. Geri Halliwell-Horner è principalmente nota per aver fatto parte delle Spice Girls a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Oggi è conosciuta dagli appassionati Formula 1 per essere la moglie di Christian Horner, Team Principal di Red Bull, scuderia fresca vincitrice dei titoli piloti e costruttori della stagione 2022.

Ricordiamo che nel cast del film di Gran Turismo ci sono anche David Harbour, Orlando Bloom e Darren Barnett, mentre alla regia c'è Neill Blomkamp, autore di film come District 9 e Elysium. La sceneggiatura, basata su una storia vera, è invece stata scritta da Jason Hall (American Sniper) e Zach Baylin (King Richard). Le riprese di Gran Turismo sono cominciate lo scorso mese di settembre in Ungheria.