Gran Turismo PS5: Polyphony Digital lavora a un generatore procedurale di scenari e città

Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno presentato al CEDEC di Yokohama un avveniristico motore a generazione procedurale in grado di creare elaborate ambientazioni cittadine e immensi scenari naturali, suggerendo così la sua futura implementazione nel prossimo capitolo di Gran Turismo su PS5.

Basandosi sull'ormai consolidata tecnica che prevede la creazione di oggetti, elementi ingame gestiti dall'IA e intere regioni esplorabili attraverso una serie di parametri che, una volta configurati, non prevedono alcun intervento umano successivo, il nuovo engine procedurale di Polyphony Digital ambisce a plasmare una varietà pressoché infinita di ambientazioni di gioco.

Il programma elaborato dagli autori al seguito di Kazunori Yamauchi, di conseguenza, potrebbe essere utilizzato per porre le perfette basi contenutistiche di un editor di tracciati next-gen, con centinaia di parametri impostabili liberamente dai giocatori per offrire loro un software sensibilmente più evoluto rispetto al Track Path Editor di GT6.

La dimostrazione offerta dagli artisti giapponesi Mariko Nagatomo e Akira Saito sul palco del CEDEC testimonia la straordinaria semplicità di utilizzo di questo engine procedurale che si occupa di "costruire in tempo reale" l'orografia, la flora, le città, le strade e gli eventuali circuiti automobilistici presenti in mappe estremamente ampie. Nelle passate edizioni del CEDEC, gli autori di Polyphony Digital hanno discusso anche della tecnologia di illuminazione dinamica tramite Ray Tracing e delle nuove tecniche di sviluppo da adottare per rendere ancora più realistico l'aspetto e il modello di guida delle auto dei videogiochi del futuro. Che siano degli indizi riguardanti Gran Turismo per PlayStation 5?