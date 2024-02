Gran Turismo, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

La serie di Gran Turismo scrive la storia di PlayStation sin dalla prima console Sony, grazie alla qualità spesso eccellente dei suoi giochi che hanno tutto ciò che serve per intrattenere gli appassionati di simulatori di guida.

Ma qual è il miglior Gran Turismo mai fatto? Scopriamolo attraverso una classifica tutta incentrata sui giochi principali dell'iconico brand automobilistico di Polyphony Digital:

7 - Gran Turismo 6

L'ultimo episodio pubblicato su PlayStation 3 è anche quello con la media più bassa su Metacritic, un comunque ottimo 81. Nonostante l'accoglienza positiva, Gran Turismo 6 non venne visto come una vera e propria evoluzione per il brand, senza compiere rilevanti passi in avanti rispetto ai precedessori. Resta in ogni caso uno dei migliori giochi di corse disponibili sulla terza console casalinga Sony.

6 - Gran Turismo 5

Molto atteso all'epoca della sua uscita su PS3, Gran Turismo 5 si è portato a casa un metascore di 84, risultato di tutto rispetto ma inferiore rispetto agli ancora più illustri predecessori. Su certi aspetti il quinto capitolo non aveva dimostrato i passi avanti sperati (in particolare sulla resa dei danni), in ogni caso la qualità del sistema di controllo e dei suoi contenuti lo hanno comunque reso un prodotto avvincente per i fan della serie e dei Racing Game.

5 - Gran Turismo 7

L'ultimo capitolo fin qui pubblicato è stato anche il primo a sbarcare su PlayStation 5 oltre ad arrivare anche su PS4. Si è trattato di un ritorno di successo dato anche il pregevole metascore di 87 raggiunto dall'edizione per l'attuale generazione PlayStation. Con il continuo supporto garantito da Polyphony Digital, inoltre, il gioco continua ad arricchirsi sempre di più grazie alla pubblicazione regolare di nuovi contenuti. La nostra recensione di Gran Turismo 7 ne mette in risalto le qualità.

4 - Gran Turismo 4

Arrivato nel pieno della generazione PS2, Gran Turismo 4 si è confermato un altro grande esponente dello storico brand Sony, come testimoniato dalla media pari a 89. Nonostante il risultato quasi eccellente, il quarto gioco principale non è riuscito a sconvolgere come il suo diretto predecessore, ma del resto Gran Turismo 3 A-Spec ebbe un impatto così travolgente che fare meglio era davvero un'ardua impresa.

3 - Gran Turismo 2

Dopo aver già sconvolto i giocatori PS1 con il capostipite, Polyphony replica con l'altrettanto incredibile Gran Turismo 2 che si presenta ancora più ricco e visivamente impressionante. Magari non ha avuto lo stesso immenso impatto del primo gioco, ma Gran Turismo 2 era talmente bello da risultare imperdibile anche per coloro che non amavano i giochi di corse: il metascore di 93 del resto parla chiaro.

2 - Gran Turismo 3 A-Spec

Gran Turismo 3 A-Spec si può praticamente considerare tra le primissime vere killer application di PS2: al momento della sua uscita in tutto il mondo nel corso del 2001 mai prima di quel momento si era visto un gioco di corse così profondo e sofisticato, un vero e proprio simulatore di guida complesso e stimolante come pochissimi altri giochi analoghi visti in quella generazione. 95 è stato il metascore raggiunto, ancora oggi uno dei più alti mai toccati da una produzione Sony.

1 - Gran Turismo

Il capolavoro originale ha cambiato per sempre la storia dei giochi di corse, lasciando un impatto profondo nell'industria videoludica. "The Real Driving Simulator", così veniva pubblicizzato da Sony e Polyphony, e non poteva esserci slogan più azzeccato considerata la magistrale qualità di tutti i suoi contenuti, dal sistema di controllo al design dei tracciati, fino alle modalità di gioco disponibili. Con il suo metascore di 96 Gran Turismo è così diventato un simbolo di PlayStation, ancora oggi nel cuore di qualunque appassionato di videogiochi che ha avuto la fortuna di viverlo all'epoca della sua uscita.

Gli spin-off

Gran Turismo ha offerto anche qualche spin-off nel corso della sua storia, a partire da Gran Turismo Concept per PS2: il gioco non ha una media su Metacritic ma ha comunque raggiunto un 75% su GameRankings, lontano dunque dai risultati dei migliori episodi. Nel 2009 fu invece la volta di Gran Turismo PSP, prima iterazione portatile del brand che tuttavia non riuscì ad impressionare totalmente a causa di una certa mancanza di contenuti e modalità principali, come testimoniato dal metascore pari a 74. Gran Turismo Sport per PS4, infine, è arrivato a 75: oggi Gran Turismo Sport è giocabile solo offline dopo aver perso il supporto all'online e di conseguenza diverse modalità pensate per essere giocate tramite una connessione Internet.