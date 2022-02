Gran Turismo Sophy: cos'è e come funziona l'IA rivoluzionaria di Sony e Polyphony

In attesa dell'esordio di Gran Turismo 7, Sony Interactive Entertainment, Sony AI e Polyphony Digital hanno presentato Gran Turismo Sophy, la nuova rivoluzionaria Intelligenza Artificiale addestrata da Reinforcement Learning che mira a cambiare per sempre l'esperienza di gioco con i simulatori automobilistici.

Sony e lo studio di Kazunori Yamauchi hanno unito le forze per dar vita ad un'I.A. dalle potenzialità avanguardistiche, in grado di dar vita al titolo automobilistico più realistico di sempre. Gran Turismo Sophy sarà in grado di comprendere al meglio le dinamiche delle corse su quattro ruote a 360 gradi, e quindi di riproporre in maniera credibile tutte le manovre per gareggiare al meglio in qualunque circuito. Obiettivo fondamentale dell'I.A. è anche quello di creare e sfruttare tattiche di gara grazie ad una istantanea capacità decisionale. La creazione di Sony e Polyphony è infine studiata per rispettare appieno il fair play tra piloti, e quindi evitando il più possibile collisioni e manovre gratuitamente scorrette.

Hiroaki Kitano, CEO di Sony AI, sostiene che Gran Turismo Sophy ha la capacità di generare piloti più abili di quelli umani, ma l'Intelligenza Artificiale saprà al contempo spronare i giocatori ad affinare la propria guida e sviluppare nuove tattiche e capacità creative. Rimaniamo curiosi di conoscere il primo impiego di Gran Turismo Sophy, e chissà che non si possa avere un assaggio già con l'arrivo di Gran Turismo 7, atteso su PS5 e PS4 il 4 marzo.

