Gran Turismo Sophy ha imparato a derapare con stile: l'IA si scatena in video

Dopo essere stata aggiunta in Gran Turismo 7 a marzo con l'evento a tempo limitato "Race Together", Gran Turismo Sophy, l'Intelligenza Artificiale che promette di rivoluzionare la serie racing di Sony, è stata nuovamente messa in mostra da Polyphony Digital.

Al Gran Turismo World Series Showdown di Amsterdam tenuto ad agosto, GT Sophy si è prodigata in una performance piuttosto inaspettata: un'esibizione di drifting, che ora possiamo gustarci tramite il filmato che via abbiamo riporatato in apertura.

Continuando a lavorare sulla propria Intelligenza Artificiale, il team di Polyphony ha fatto sì che Sophy sia ora in grado di eseguire dei drift continuativi in pista, e persino di lanciarsi in manovre a 360°, forse poco funzionali ma assolutamente spettacolari. Secondo il team di Sony AI, Sophy è in grado di affrontare in drifting le curve di un circuito "usando una precisa sequenza di input di guida".

Non è del tutto inaspettato che l'IA possa imparare ad effettuare manovre di questo tipo, avendo già visto Sophy utilizzare alcuni metodi per innescare la rotazione del retrotreno per andare più veloce in entrata di curva. Come osserva il Kaushik Subramanian di Sony AI, però, "È sempre sorprendente vedere i modi unici in cui Sophy impara a guidare in pista".

Per un'implementazione definitiva dell'IA in Gran Turismo bisognerà ancora attendere, ma nel frattempo potete consultare il nostro Speciale dedicato a Sophy per saperne di più.