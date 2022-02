Gran Turismo Sophy sarà implementata in Gran Turismo 7?

Sony Interactive Entertainment, Sony AI e Polyphony Digital hanno annunciato Gran Turismo Sophy, un'IA avanzatissima in grado di rivaleggiare con i migliori giocatori umani della storica serie automobilistica vista su PlayStation, promettendo di rivoluzionare in futuro il modo di intendere i titoli di corse simulativi.

L'annuncio è arrivato a poche settimane dal debutto su PlayStation 5 e PS4 di Gran Turismo 7, il nuovo capitolo principale del franchise diretto come sempre da Kazunori Yamauchi. A questo punto diventa doveroso chiederselo: l'IA GT Sophy verrà implementata già in Gran Turismo 7? La risposta si può trovare nel nostro speciale su Gran Turismo Sophy ed è affermativa: l'IA sarà inclusa nel prossimo episodio. Va tuttavia sottolineato che non sarà disponibile da subito, ma verrà aggiunta soltanto nel prossimo futuro, eventualmente dopo ulteriori test e perfezionamenti.

Insomma, Sophy non sarà presente in GT7 già al lancio e si dovrà attendere ancora del tempo prima del suo esordio ufficiale, ma Polyphony Digital è seriamente intenzionata ad implementarla già all'interno del nuovo gioco in uscita il 4 marzo 2022. E una volta aggiunta, rivoluzionerà il modo di gareggiare tra le varie competizioni, risultando così all'avanguardia da essere praticamente indistinguibile tra un utente umano e uno controllato dalla CPU. Non resta dunque che attendere futuri sviluppi e prove sul campo.